Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 12:59
Социологи назвали долю никогда не пользовавшихся интернетом россиян Общество, 17:53 На оборонных предприятиях Северодвинска произошла вспышка COVID-19 Общество, 17:53 Умер победитель четырех турниров «Большого шлема» по теннису Спорт, 17:47 МЧС начало проверку из-за видео со стригущими газон ножницами пожарными Общество, 17:45 Путин сообщил о своих просьбах из-за пациентов больницы № 52 в Москве Общество, 17:43 НАК отчитался о ликвидации шестерых боевиков ИГ в Дагестане Общество, 17:38 Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и Андродоз, 17:37 США решили выйти из Договора по открытому небу. Главное Политика, 17:36 Как компании оставаться эффективной на удаленке: кейс PepsiCo Pro, 17:30 События недели: дивидендная драма Сбербанка и новые акции на СПб бирже Quote, 17:19 Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Общество, 17:17 Путин выразил соболезнования президенту Пакистана из-за крушения лайнера Общество, 17:13 Минспорт заявил о готовности начать подготовку по 21 виду спорта Спорт, 17:07 «Ищу самые красивые помидоры»: как меняется наше поведение на карантине Социальная экономика, 17:00 
Новости без коронавируса ,  
0 

МЧС начало проверку из-за видео со стригущими газон ножницами пожарными

Сотрудники пожарной части № 57
Сотрудники пожарной части № 57 (Фото: admuni.ru)

ГУ МЧС России по Новосибирской области начало проверку после появившегося в сети ролика, в котором сотрудники пожарной части № 57 города Каргат стригут газон ножницами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту в данный момент организована служебная проверка в отношении действий сотрудников дежурного караула пожарной части № 57 города Каргат, которые во время уборки на своей территории стригли траву ножницами», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что видео является постановочным, а подразделения обеспечены необходимой техникой и оборудованием, в том числе для выполнения хозяйственных работ.

21 мая в сети появилось видео, на котором сотрудники пожарной части, сетуя на необходимость выполнять требования руководства в отсутствие необходимой спецтехники, стригли газон ножницами. Снимающий видеоролик представился как командир отделения и заявил, что контролирует процесс.

29 апреля Следственный комитет по Иркутской области начал проверку после публикации в сети видео, на котором несколько чиновников из администрации Усть-Кутского муниципального образования были обнаружены на месте возгорания травы.

Теги: МЧС, проверка, новости РБК
Материалы по теме
СМИ сообщили о жалобе Елизаветы II на испорченный вертолетом Трампа газон
Политика
Путин сообщил о заменяющих ему чай алтайских травах
Общество
Голикова поручила Минздраву участвовать в проверках пожаров в больницах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter