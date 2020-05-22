МЧС начало проверку из-за видео со стригущими газон ножницами пожарными

Сотрудники пожарной части № 57 (Фото: admuni.ru)

ГУ МЧС России по Новосибирской области начало проверку после появившегося в сети ролика, в котором сотрудники пожарной части № 57 города Каргат стригут газон ножницами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту в данный момент организована служебная проверка в отношении действий сотрудников дежурного караула пожарной части № 57 города Каргат, которые во время уборки на своей территории стригли траву ножницами», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что видео является постановочным, а подразделения обеспечены необходимой техникой и оборудованием, в том числе для выполнения хозяйственных работ.

21 мая в сети появилось видео, на котором сотрудники пожарной части, сетуя на необходимость выполнять требования руководства в отсутствие необходимой спецтехники, стригли газон ножницами. Снимающий видеоролик представился как командир отделения и заявил, что контролирует процесс.

29 апреля Следственный комитет по Иркутской области начал проверку после публикации в сети видео, на котором несколько чиновников из администрации Усть-Кутского муниципального образования были обнаружены на месте возгорания травы.