СМИ сообщили о ранении силовика в перестрелке с боевиками в Дагестане

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Во время столкновения с боевиками в Хасавюртовском районе Дагестана был ранен боец силовых структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики, а также источник «Интерфакса».

Собеседники агентств уточнили, что пострадавший госпитализирован. Источник «Интерфакса» добавил, что операция продолжается.

Ранее источники ТАСС и «РИА Новостей» сообщили, что силовики выявили группу боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана, где был объявлен режим контртеррористической операции. Собеседник ТАСС говорил, что боевики принадлежат к остаткам эндирейской бандгруппы. В то же время источник «РИА Новостей» заявил, что это «несколько молодых ребят», которые не являются членами какой-либо группировки. Заметив силовиков, боевики скрылись в лесистой местности района, сотрудники правоохранительных органов начали прочесывать местность, для того чтобы их найти.

По словам собеседника ТАСС, бой приостановлен, ведутся переговоры о сдаче боевиков, отметил он.