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В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

ГКОУ для детей-сирот «Кимрская школа-интернат»
ГКОУ для детей-сирот «Кимрская школа-интернат» (Фото: ksshkola.3dn.ru)

В Тверской области завели уголовное дело против двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по факту массового заражения воспитанников и сотрудников учреждения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, вторая смена школы-интерната началась 4 мая. Всех сотрудников заранее предупредили о необходимости соблюдать режим самоизоляции перед выходом на работу. Однако 11 мая одна из сотрудниц почувствовала недомогание, у нее диагностировали коронавирус. COVID-19 также выявили у воспитателя.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что супружеская пара, заступившая на смену 4 мая, скрыла факт заражения коронавирусом своей дочери, у которой 25 апреля диагностировали COVID-19.

Сейчас в школе-интернате находится 19 детей и десять сотрудников. В общей сложности коронавирусом заболели 14 воспитанников и пятеро сотрудников учреждения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Тверской области выявлено 1242 случая заражения COVID-19. Умерли 14 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Тверская область, коронавирус, вспышка, интернат, прокуратура, уголовное дело
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