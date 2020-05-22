В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Тверской области завели уголовное дело против двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по факту массового заражения воспитанников и сотрудников учреждения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, вторая смена школы-интерната началась 4 мая. Всех сотрудников заранее предупредили о необходимости соблюдать режим самоизоляции перед выходом на работу. Однако 11 мая одна из сотрудниц почувствовала недомогание, у нее диагностировали коронавирус. COVID-19 также выявили у воспитателя.
По результатам прокурорской проверки выяснилось, что супружеская пара, заступившая на смену 4 мая, скрыла факт заражения коронавирусом своей дочери, у которой 25 апреля диагностировали COVID-19.
Сейчас в школе-интернате находится 19 детей и десять сотрудников. В общей сложности коронавирусом заболели 14 воспитанников и пятеро сотрудников учреждения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Тверской области выявлено 1242 случая заражения COVID-19. Умерли 14 человек.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом