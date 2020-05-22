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Дума приняла закон об увеличении ежемесячного пособия по уходу за детьми

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Минимальный размер ежемесячного пособия для неработающих граждан по уходу за первым ребенком до 1,5 лет будет увеличен до 6752 руб. Эта мера входит в новый законопроект по поддержке граждан и бизнеса, который приняла в третьем и окончательном чтении Госдума.

Пособие увеличат по предложению президента России Владимира Путина. Его смогут получить неработающие граждане, в том числе студенты. Прежде сумма ежемесячного пособия на первого ребенка составляла 3375 руб.

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Фото: duma.gov.ru

Как уточняется на сайте Госдумы, теперь закон предусматривает единый размер пособия по уходу за ребенком для всех неработающих граждан. Выплата в 6,7 тыс. руб будет распространяться не только на первого ребенка, но и на последующих детей в семье, вне зависимости от очередности их рождения.

11 мая президент России Владимир Путин во время обращения к нации предложил установить новые выплаты семьям с детьми, в том числе удвоить размер минимального пособия по уходу за ребенком.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Госдума, пособие
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