Дума приняла закон об увеличении ежемесячного пособия по уходу за детьми

Фото: duma.gov.ru

Минимальный размер ежемесячного пособия для неработающих граждан по уходу за первым ребенком до 1,5 лет будет увеличен до 6752 руб. Эта мера входит в новый законопроект по поддержке граждан и бизнеса, который приняла в третьем и окончательном чтении Госдума.

Пособие увеличат по предложению президента России Владимира Путина. Его смогут получить неработающие граждане, в том числе студенты. Прежде сумма ежемесячного пособия на первого ребенка составляла 3375 руб.

Как уточняется на сайте Госдумы, теперь закон предусматривает единый размер пособия по уходу за ребенком для всех неработающих граждан. Выплата в 6,7 тыс. руб будет распространяться не только на первого ребенка, но и на последующих детей в семье, вне зависимости от очередности их рождения.

11 мая президент России Владимир Путин во время обращения к нации предложил установить новые выплаты семьям с детьми, в том числе удвоить размер минимального пособия по уходу за ребенком.