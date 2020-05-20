Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 12:59
Совфед одобрил запрет избираться судимым за преступления средней тяжести Политика, 14:58 Опасное задвоение: к чему приводит дублирование сведений в ЕГРН Pro, 14:57 Роскачество назвало способы уберечься от мошенников во время пандемии Общество, 14:51 В Харькове дважды за неделю облили краской памятник маршалу Жукову Общество, 14:42 В Ереване украли статуи Никиты Симоняна и еще трех тренеров Спорт, 14:36 Кабмин утвердил директивы для продления контракта Сечина еще на 5 лет Политика, 14:28 Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19 Общество, 14:26 Патрушев заявил о коррупции среди исполнителей нацпроектов Политика, 14:22 Выезд на встречку: когда лишат прав, а когда — нет Авто, 14:16 Зеленский назвал Украину серьезной и бедной страной Экономика, 14:13 В Ростовской области выявили очаг COVID в психоневрологическом интернате Общество, 14:10 Роберт Кийосаки о банкротстве США и биткоине Крипто, 14:08 Доход «Газпрома» от экспорта газа в марте упал в два раза Бизнес, 14:07 «Синергия» пригрозила автору канала «Сталингулаг» иском на 5 млн руб. Общество, 14:05
Политика ,  
0 

Кабмин утвердил директивы для продления контракта Сечина еще на 5 лет

Роснефть ROSN ₽381,85 +1,42% Купить
Игорь Сечин
Игорь Сечин (Фото: kremlin.ru)

Правительство России утвердило директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина еще на пять лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно утвержденным директивам, члены совета директоров «Роснефти», представляющие интересы государства, на заседании по вопросу «О назначении единоличного исполнительного органа» должны проголосовать за назначение Сечина на эту должность с 24 мая еще на пять лет.

О том, что правительство подписало директиву о продлении контракта с Сечиным на пять лет, ранее писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству компании, и федерального чиновника.

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Бизнес
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Должность председателя правления «Роснефти» Игорь Сечин занимает с мая 2012 года. Срок его первого контракта составлял три года. Летом 2014 года акционеры компании продлили срок полномочий главы компании с трех до пяти лет и внесли данные изменения в устав. В мае 2015 года полномочия Сечина продлили еще на пять лет в соответствии с директивами правительства. Этот срок истекает 24 мая 2020 года.

Теги: правительство, Игорь Сечин, «Роснефть»
Материалы по теме
Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Технологии и медиа
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Бизнес
Сечин сообщил о сокращении инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter