Кабмин утвердил директивы для продления контракта Сечина еще на 5 лет

Игорь Сечин (Фото: kremlin.ru)

Правительство России утвердило директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина еще на пять лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно утвержденным директивам, члены совета директоров «Роснефти», представляющие интересы государства, на заседании по вопросу «О назначении единоличного исполнительного органа» должны проголосовать за назначение Сечина на эту должность с 24 мая еще на пять лет.

О том, что правительство подписало директиву о продлении контракта с Сечиным на пять лет, ранее писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству компании, и федерального чиновника.

Должность председателя правления «Роснефти» Игорь Сечин занимает с мая 2012 года. Срок его первого контракта составлял три года. Летом 2014 года акционеры компании продлили срок полномочий главы компании с трех до пяти лет и внесли данные изменения в устав. В мае 2015 года полномочия Сечина продлили еще на пять лет в соответствии с директивами правительства. Этот срок истекает 24 мая 2020 года.