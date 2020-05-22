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Пандемия коронавируса ,  
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На Камчатке произошла вспышка коронавируса на станции скорой помощи

В Петропавловске-Камчатском на станции скорой помощи выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба краевого правительства.

Заражение подтверждено у 38 сотрудников, 18 из которых — водители. По словам врио заместителя председателя правительства региона Романа Василевского, к вечеру 22 мая данные могут измениться, так как придут результаты по другим анализам.

«Очаг определен и локализован, сегодня там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы», — добавил он.

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Состояние заболевших разное — среди них есть как люди без клинических проявлений COVID-19, так и пациенты с симптомами, в том числе и с пневмонией. Василевский отметил, что несмотря на вспышку заболевания, скорая помощь в Петропавловске-Камчатском продолжает работать в обычном режиме.

По данным краевого правительства, на утро пятницы на Камчатке зафиксировано в общей сложности 572 случая COVID-19. За сутки число лабораторно подтвержденных случаев выросло на 18.

Среди заболевших 21 несовершеннолетний. 218 человек выздоровели, пятеро умерли. В палатах интенсивной терапии лечатся пять пациентов, трое из которых подключены к аппаратам ИВЛ, еще двое находятся на кислородной поддержке.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Камчатский край, коронавирус, скорая помощь
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