На Камчатке произошла вспышка коронавируса на станции скорой помощи

В Петропавловске-Камчатском на станции скорой помощи выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба краевого правительства.

Заражение подтверждено у 38 сотрудников, 18 из которых — водители. По словам врио заместителя председателя правительства региона Романа Василевского, к вечеру 22 мая данные могут измениться, так как придут результаты по другим анализам.

«Очаг определен и локализован, сегодня там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы», — добавил он.

Состояние заболевших разное — среди них есть как люди без клинических проявлений COVID-19, так и пациенты с симптомами, в том числе и с пневмонией. Василевский отметил, что несмотря на вспышку заболевания, скорая помощь в Петропавловске-Камчатском продолжает работать в обычном режиме.