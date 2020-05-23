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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили шансы на полное исчезновение коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, скорее всего, уже не исчезнет из человеческой популяции, рассказали «РБК Тренды» вирусологи. Он, безусловно, мутирует, но предсказать сейчас, в какую стороны и с какими последствиями, — сложно. Наиболее вероятный вариант — вирус станет менее опасен для человека, однако наряду с этим предположением необходимо иметь в виду и серьезные угрозы, которые несет его распространение в мире.

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Анатолий Альтштейн считает, что шансы на исчезновение вируса из популяции малы, поскольку SARS-CoV-2 хорошо приспособился к человеческому организму.

«Не думаю, что он от нас уйдет: он очень хорошо приспособился к людям, хорошо размножается в человеческих клетках, легко нас заражает. Зачем ему куда-то уходить? По моему прогнозу, через год-два он присоединится к когорте довольно многочисленных вирусов, которые вызывают у нас респираторные заболевания», — пояснил Альтштейн.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Он добавил, что обычно эволюция вирусов идет в сторону снижения их патогенности. «Эволюционно отбираются такие варианты вирусов, которые должны хорошо заражать людей, очень эффективно заражать, но не убивать при этом. Это хорошо известная вообще закономерность для многих инфекционных заболеваний», — сказал профессор. Альтштейн добавил, что надежно предсказать будущее вируса сложно. «Но все-таки надеюсь, что он не будет таким уж страшно изменчивым по своим антигенным свойствам. Я думаю, он должен ослабить свой нрав. Совсем уж таким мирным SARS-CoV-2 вряд ли станет, но настолько смертельным уже не должен быть», — заключил собеседник РБК.

По мнению доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, SARS-CoV-2 меняется существенно медленнее, чем вирусы гриппа, гепатита С или ВИЧ, и в этом он похож на многие другие коронавирусы.

«Первые человеческие коронавирусы были открыты еще в 1960-х годах — и они очень мало изменились генетически с тех времен. А они ведь не в холодильнике лежат: они тоже передаются от человека к человеку и за счет этого продолжают эволюционировать. Но скорость этой эволюции намного меньше, чем у многих других вирусов», — сказал Некрасов. Он также предположил, что со временем вирус станет менее опасен.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов также считает, что SARS-CoV-2 уже вряд ли покинет человеческую популяцию.

«Я думаю, что новый коронавирус продолжит адаптироваться к человеческому организму. И, возможно, лет через 30–40 этот вирус уже не будет столь патогенным для человека, как сейчас. Я серьезно опасаюсь другого: реализовав свой пандемический потенциал, этот вирус уже получил всесветное распространение», — отметил профессор.

По его мнению, опасность вируса еще и в том, что он благодаря человеку проник в дикие экосистемы тех территорий, куда он не мог попасть через животных. «Я боюсь, что, например, этот вирус проникнет в популяции летучих мышей Северной Евразии. <...> Следует проанализировать возможность заражения и других млекопитающих», — предложил Щелканов.

Уже известно, что SARS-CoV-2 передается животным, а значит, он «начнет неизбежно распространяться в дикой природе, эволюционировать и возвращаться в человеческую популяцию снова и снова. Вот это надо уже сейчас принимать во внимание», — предупредил ученый.

Скорость распространения коронавируса в мире
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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, эпидемия
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