Вирусологи оценили шансы на полное исчезновение коронавируса

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Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, скорее всего, уже не исчезнет из человеческой популяции, рассказали «РБК Тренды» вирусологи. Он, безусловно, мутирует, но предсказать сейчас, в какую стороны и с какими последствиями, — сложно. Наиболее вероятный вариант — вирус станет менее опасен для человека, однако наряду с этим предположением необходимо иметь в виду и серьезные угрозы, которые несет его распространение в мире.

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Анатолий Альтштейн считает, что шансы на исчезновение вируса из популяции малы, поскольку SARS-CoV-2 хорошо приспособился к человеческому организму.

«Не думаю, что он от нас уйдет: он очень хорошо приспособился к людям, хорошо размножается в человеческих клетках, легко нас заражает. Зачем ему куда-то уходить? По моему прогнозу, через год-два он присоединится к когорте довольно многочисленных вирусов, которые вызывают у нас респираторные заболевания», — пояснил Альтштейн.

Он добавил, что обычно эволюция вирусов идет в сторону снижения их патогенности. «Эволюционно отбираются такие варианты вирусов, которые должны хорошо заражать людей, очень эффективно заражать, но не убивать при этом. Это хорошо известная вообще закономерность для многих инфекционных заболеваний», — сказал профессор. Альтштейн добавил, что надежно предсказать будущее вируса сложно. «Но все-таки надеюсь, что он не будет таким уж страшно изменчивым по своим антигенным свойствам. Я думаю, он должен ослабить свой нрав. Совсем уж таким мирным SARS-CoV-2 вряд ли станет, но настолько смертельным уже не должен быть», — заключил собеседник РБК.