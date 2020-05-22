Жириновский предложил продать мумию Ленина

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади. Об этом он написал в Twitter.

«Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина», — написал политик.

По его словам, покупателями мумии могут стать Китай, Вьетнам или «какой-нибудь коммунист». С продажи мумии, по мнению Жириновского, можно выручить огромные деньги.

«Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — добавил Жириновский.