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Жириновский предложил продать мумию Ленина

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади. Об этом он написал в Twitter.

«Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина», — написал политик.

По его словам, покупателями мумии могут стать Китай, Вьетнам или «какой-нибудь коммунист». С продажи мумии, по мнению Жириновского, можно выручить огромные деньги.

«Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — добавил Жириновский.

Ранее в мае Independent сообщал, что основатель французского инновационного агентства Fabernovel Стефан Дитенген предложил Лувру продать картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

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По словам Дитенгена, за полотно можно выручить как минимум €50 млрд. Эти средства могли бы покрыть финансовые потери Франции от эпидемии коронавируса.

19 мая Жириновский предложил вдвое сократить аппараты чиновников всех уровней, число депутатов в парламентах, а также обсудить вопрос ликвидации Совета Федерации. Лидер ЛДПР объяснил свои слова тем, что в России «много ненужных депутатов и чиновников».

Теги: Владимир Жириновский, Владимир Ленин, мумия
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