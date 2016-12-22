Эдита Пьеха рассказала о самочувствии после госпитализации

Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала о своем состоянии после госпитализации. В среду стало известно, что три дня назад ее доставили в городскую многопрофильную больницу № 2 в Санкт-Петербурге.

«Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо», — сказала певица в разговоре с РБК.



В 2017 году Эдите Пьехе исполнилось 80 лет. В день ее юбилея президент Владимир Путин наградил певицу орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени — за «большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».