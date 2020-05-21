Юристы оценили инициативу Совфеда о появлении «самоизоляции» в законах

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Предложение комитета Совета Федерации о внесении понятия «самоизоляция» в законодательство поможет избежать противоречий местных нормативных актов друг с другом и с Конституцией России и систематизировать действия государства. Об этом заявил РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству 21 мая предложил внести изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Например, в него предлагается внести список ситуаций, в которых мог бы быть введен режим самоизоляции, определить полномочия глав регионов и порядок его введения.

По мнению Вадима Клювганта, основной проблемой сейчас является то, что в законодательных нормах нет однозначной трактовки понятия «самоизоляция». «Одни трактуют его как добровольное ограничение передвижений и общений. Другие — как обязательное требование к тем, кто попадает в определенные группы риска. Третьи вообще понимают самоизоляцию как всю совокупность нынешних ограничительных требований или даже как самостоятельный режим, действующий как бы наряду с официально введенным режимом повышенной готовности», — сообщил он.

Вадим Клювгант считает, что противоречия в трактовке понятия усугубляются неразберихой с не объявленным официально карантином. В результате становится непонятно, чем отличается содержание терминов «карантин» и «самоизоляция», какие меры ответственности к чему относятся, что может вызывать произвол в правоприменении на местах.

«Критически важно то, как это намерение будет реализовано и с точки зрения содержания, и с точки зрения юридической техники. И если под видом внесения этой самой определенности не будут введены дополнительные и необоснованные ограничительно-репрессивные меры, а все неясные термины действительно обретут конкретное и непротиворечивое содержание, то хуже нам не станет», — считает Клювгант.