Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о роccиянах

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Госдума приняла закон о создании единого информационного ресурса со сведениями о населении России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Данный ресурс будет содержать базовые данные россиян: ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство, СНИЛС, ИНН, семейное положение и другие.

Оператором данного информресурса выступит Федеральная налоговая служба (ФНС), которая будет основываться как на свою информацию, так и на данные МВД, Минобороны и Минобрнауки. Ответственность за защиту данных россиян также будет лежать на ФНС.

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