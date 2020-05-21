Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына

Фото: Следственный комитет РФ

Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.

По данным следствия, 16 мая 24-летняя женщина убила мальчика, после чего покинула квартиру. Тело ребенка позже обнаружил вернувшийся с работы отец. Эксперты установили, что мальчик умер из-за механической асфиксии после закрытия дыхательных путей. 19 мая следователи сообщили о задержании матери ребенка.

На допросе женщина призналась в убийстве и заявила, что раскаивается в содеянном. Она объяснила, что ее сын болел, она не могла смотреть на его мучения.

Следствие предъявило женщине обвинение по п. «в» ч.2 ст. 105 УК (убийство малолетнего) и будет ходатайствовать о ее заключении под стражу.

Ранее в Альметьевске (Татарстан) в квартире жилого дома обнаружили тела восьмилетнего мальчика и его матери. На теле ребенка были следы удушения. Его мать предположительно покончила с собой. В региональном управлении СК сообщили, что тела обнаружил пришедший домой отец мальчика. При этом дверь квартиры была заперта изнутри.

