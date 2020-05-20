В Альметьевске обнаружили тела восьмилетнего ребенка и его матери

Тела восьмилетнего мальчика и его матери обнаружили в квартире жилого дома в городе Альметьевске (Татарстан), сообщает следственное управление СК по региону.

Ребенок предположительно умер насильственной смертью. На его теле были следы удушения. По предварительным данным, его 38–летняя мать покончила с собой. Как сообщили в региональном управлении СК, тела обнаружил пришедший домой отец мальчика. При этом дверь квартиры была заперта изнутри.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Следователи изъяли записку, предположительно оставленную матерью ребенка. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина бросила на остановке своего двухнедельного сына. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Против его матери возбудили уголовное дело по статье 125 УК (оставление в опасности).