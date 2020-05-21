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На Урале суд принудительно изолировал сбежавших из обсерватора вахтовиков

Санаторий «Карагайский бор»
Санаторий «Карагайский бор» (Фото: borzdrav / VK)

Челябинский областной суд удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора о принудительной изоляции двух местных жителей, вернувшихся из Якутии и сбежавших из обсерватора, сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, мужчины 18 мая прибыли в область рейсом Талакан - Челябинск, а затем доехали до Магнитогорска. В соответствии с постановлением заместителя главного государственного санитарного врача по Челябинской области они были обязаны находиться в режиме изоляции под непрерывным медицинским наблюдением в течение 14 дней с момента прибытия. Однако мужчины самовольно покинули обсерватор.

Суд принял решение принудительно изолировать их в обсерватор, расположенный в санатории «Карагайский Бор» сроком на 14 дней.

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Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области сообщает, что 18 мая в Челябинск прибыли 27 жителей региона, которые работали на Чаяндинском месторождении в Якутии. Их направили на двухнедельную обсервацию в санаторий «Карагайский Бор». Тогда сообщалось, что у всех были отрицательные тесты на COVID-19.

6 мая сообщалось, что работы на Чаяндинском месторождении в Якутии приостановлены. Там наличие коронавируса показали более 3 тыс. тестов. Вахтовиков начали вывозить в регионы постоянного проживания для прохождения обсервации.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Челябинской области зафиксировано 1913 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 694 человека, 11 скончались.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, суд, Челябинская область
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