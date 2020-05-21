На Урале суд принудительно изолировал сбежавших из обсерватора вахтовиков

Санаторий «Карагайский бор» (Фото: borzdrav / VK)

Челябинский областной суд удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора о принудительной изоляции двух местных жителей, вернувшихся из Якутии и сбежавших из обсерватора, сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, мужчины 18 мая прибыли в область рейсом Талакан - Челябинск, а затем доехали до Магнитогорска. В соответствии с постановлением заместителя главного государственного санитарного врача по Челябинской области они были обязаны находиться в режиме изоляции под непрерывным медицинским наблюдением в течение 14 дней с момента прибытия. Однако мужчины самовольно покинули обсерватор.

Суд принял решение принудительно изолировать их в обсерватор, расположенный в санатории «Карагайский Бор» сроком на 14 дней.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области сообщает, что 18 мая в Челябинск прибыли 27 жителей региона, которые работали на Чаяндинском месторождении в Якутии. Их направили на двухнедельную обсервацию в санаторий «Карагайский Бор». Тогда сообщалось, что у всех были отрицательные тесты на COVID-19.