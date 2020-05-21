Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Сейсмическое событие произошло 20 мая в 23:43 по времени UTC (совпадает с московским).

Эпицентр стихии находился в 224 км к юго-западу от города Метони (перефирия Пелопоннес), где проживают около 1103 человек. Очаг залегал на глубине 20,2 км. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

18 мая землетрясение магнитудой 4,6 произошло у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана в 121 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.