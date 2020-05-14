В Санкт-Петербурге автомобиль протаранил ограждение и упал в Фонтанку

Фото: spb_today / VK

Легковой автомобиль пробил заграждение и упал в воду реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«В районе набережной Фонтанки, возле дома №199 легковой автомобиль пробил ограждение набережной и упал в воду. Автомобиль на дне реки в 200 метрах от места падения», — заявили там.

По информации МЧС, в автомобиле был только водитель, которого помогли достать из реки прохожие. Спасительные службы вызвали кран, чтобы поднять автомобиль со дна реки.

16 апреля водитель грузовика в Санкт-Петербурге погиб, после того как его грузовик упал в Большую Неву в Василеостровском районе. По информации ГИБДД, водитель 1978 года рождения не справился с управлением и погиб на месте.