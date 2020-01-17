Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 61,57 (+0,14) Quote, 16 янв, 13:12
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 68,66 (+0,28) Quote, 16 янв, 13:12
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождения Варшавы Политика, 01:09 В Испании банкира оштрафовали на €52 млн за вывоз картины Пикассо Общество, 01:01 Россиянин Винник сообщил о пытках в Греции и попросил о помощи Общество, 00:18 В Пентагоне заявили о намерении сохранить американские войска в Ираке Политика, 00:16 Капитализация Alphabet впервые превысила $1 трлн Quote, 00:14 Власти США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram Технологии и медиа, 00:00 Родившаяся в СССР богатейшая женщина Африки поборется за президентство Политика, 16 янв, 23:52 В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование Политика, 16 янв, 23:50 Иран заявил о готовности передать Киеву тела погибших при крушении Boeing Политика, 16 янв, 23:31 Умер рисовавший карты Средиземья для «Властелина колец» сын Джона Толкина Общество, 16 янв, 23:24 Ространснадзор проведет проверки из-за инцидента с SSJ-100 в Домодедово Общество, 16 янв, 23:04 Российские военные опровергли удары по гражданским объектам в Идлибе Политика, 16 янв, 22:45 Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток Политика, 16 янв, 22:39 На Украине возбудили дело по материалам демократов о слежке за послом США Политика, 16 янв, 22:35
Общество ,  
0 

В Испании банкира оштрафовали на €52 млн за вывоз картины Пикассо

Полотно «Голова женщины» французские таможенники обнаружили на его яхте уже у берегов Корсики
Фото: Paul White / AP

Суд в Мадриде оштрафовал на €52 млн бывшего руководителя испанского банка Bankinter за попытку вывезти из страны картину Пабло Пикассо, признанную национальным достоянием, сообщает агентство Bloomberg. 83-летнего Хайме Ботина также приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за контрабанду, однако не исключено, что в силу преклонного возраста ему разрешат не отправляться за решетку.

Полотно 1906 года «Голова женщины» находилось на яхте Ботина, когда ее там обнаружили сотрудники французской таможни у берегов острова Корсика. На тот момент картина Пикассо уже была признана национальным достоянием, а суд запретил вывозить ее за пределы Испании.

Суд пришел к выводу, что Ботин рассчитывал добраться с картиной до Лондона и продать ее на аукционе. Сам бывший банкир утверждал, что не нарушил закон. По его словам, он имел полное право вывезти полотно в Швейцарию, поскольку картина, которую он приобрел еще в 1977 году, находилась на его яхте за пределами Испании, а потому закон он не нарушил.

В соответствии с испанским законодательством любое произведение искусства, возраст которого превышает 100 лет, автоматически становится национальным достоянием, и для его вывоза за границу требуется разрешение правительственных органов.

Bloomberg отмечает, что богатейшие люди планеты нередко хранят ценные произведения искусства на своих яхтах. Так, британский миллиардер Джо Льюис повесил в своей каюте полотно Фрэнсиса Бэкона стоимостью в $70 млн, а наследный принц Саудовской Аравии приобрел для своей яхты картину «Сальватор Мунди» Леонардо да Винчи, рыночная стоимость которой оценивается в $450 млн.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Испания, Пабло Пикассо
Материалы по теме
В Лондоне молодой человек повредил картину Пикассо за £20 млн
Общество
Картина Поля Гогена ушла с аукциона в Париже за €9,5 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter