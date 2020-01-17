В Испании банкира оштрафовали на €52 млн за вывоз картины Пикассо

Полотно «Голова женщины» французские таможенники обнаружили на его яхте уже у берегов Корсики

Фото: Paul White / AP

Суд в Мадриде оштрафовал на €52 млн бывшего руководителя испанского банка Bankinter за попытку вывезти из страны картину Пабло Пикассо, признанную национальным достоянием, сообщает агентство Bloomberg. 83-летнего Хайме Ботина также приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за контрабанду, однако не исключено, что в силу преклонного возраста ему разрешат не отправляться за решетку.

Полотно 1906 года «Голова женщины» находилось на яхте Ботина, когда ее там обнаружили сотрудники французской таможни у берегов острова Корсика. На тот момент картина Пикассо уже была признана национальным достоянием, а суд запретил вывозить ее за пределы Испании.

Суд пришел к выводу, что Ботин рассчитывал добраться с картиной до Лондона и продать ее на аукционе. Сам бывший банкир утверждал, что не нарушил закон. По его словам, он имел полное право вывезти полотно в Швейцарию, поскольку картина, которую он приобрел еще в 1977 году, находилась на его яхте за пределами Испании, а потому закон он не нарушил.

В соответствии с испанским законодательством любое произведение искусства, возраст которого превышает 100 лет, автоматически становится национальным достоянием, и для его вывоза за границу требуется разрешение правительственных органов.