В Чечне запретили передвижение в дни празднования Ураза-байрам

Власти Чечни запретили передвижение по республике в период празднования Ураза-байрама, которое продлится с 23 по 26 мая. Об этом сообщил министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, передает ЧГТРК «Грозный».

На совещании ведомства, посвященном вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период праздника, напомнили о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров из-за праздника объявил 4 дня выходными. В эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено.

По словам Алханова, граждане с пониманием относятся к объявленному режиму самоизоляции. Однако попадаются и те, кто не осознают всю серьезность ситуации, отметил министр.

«Из-за некоторых безответственных граждан мы не можем ставить под удар всех остальных, и поэтому будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона», — сказал глава ведомства.

Ранее Разман Кадыров в своем Telegram обратился к жителям республики с просьбой провести праздник Ураза-Байрам дома в условиях самоизоляции.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено 1005 случаев заражений коронавирусом. Выздоровели 620 человек. Умерли 11 человек.