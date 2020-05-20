Правительственные автомобили из Челябинского «леса» передадут соцслужбам

Фото: 74.ru

Купленные перед политическими мероприятиями автомобили Toyota Camry, которые стоят в зеленой зоне в Челябинске, направят медучреждениям и социальным службам для работы в условиях коронавируса. Об этом сообщили пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера, передает местный портал 74.ru.

Часть автомобилей также пойдет на замену «выработавшим свой ресурс» автомобилям из автопарка правительства, передает издание.

Речь идет об автомобилях, которые стоят на участке рядом с озером Смолино в Челябинской области. Внимание на то, что новые машины не используют, накануне обратил портал 74.ru. «Комсомольская правда в Челябинске» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства писала, что иномарки покупали к саммитам ШОС и БРИКС, всего было приобретено 56 автомобилей.

В пресс-службе правительства региона РБК пояснили, что машины находятся на охраняемой парковке на территории управления делами Челябинской области. На этой территории есть «зеленые насаждения», но «это не значит, что они в лесу на полянке стоят», отметили в пресс-службе. В правительстве пояснили, что машины закупили для обеспечения политических мероприятий, а после их проведения они должны были перейти в пользование органов власти.