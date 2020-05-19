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Власти объяснили стоянку в лесу Челябинска 50 правительственных машин

Найденные в зеленой зоне в Челябинске автомобили Toyota Camry принадлежат правительству. Об этом сообщили РБК в пресс-службе правительства Челябинской области .

«Это не лес, а черта города, десять минут от центра. Там находится объект на земле, принадлежащей управлению делами Челябинской области, это наша территория. Там растут зеленые насаждения, но это не лес. Соответственно, это наши новые закупленные автомобили, они припаркованы, потому что там есть возможность организовать охраняемую парковку. Это не значит, что они в лесу на полянке стоят», — сообщили в пресс-службе.

В правительстве региона добавили, что автомобили были закуплены перед политическими мероприятиями.

«После того, как стало известно, что часть мероприятий с участием глав государств пройдет в Санкт-Петербурге, было сокращено количество закупаемых автомобилей. Тем не менее, список мероприятий, которые должны были пройти в Челябинске, оставался внушительный, поэтому под эти мероприятия были приобретены автомобили. После мероприятий автомобили поступят в пользование органов власти», — сообщили РБК в правительстве. 

Материал дополняется

Теги: Челябинская область, автомобили, лес, новости РБК
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