«Ростелеком» увеличил выручку на 5%

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Выручка «Ростелекома» в 2019 году выросла на 5% по сравнению с 2018 годом — до 337,4 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении оператора. Показатель OIBDA вырос на 6% — до 106,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 16,4 млрд руб., что на 10% выше, чем в предыдущем году.

В четвертом квартале прошлого года выручка оператора выросла на 9% — до 94,8 млрд руб. OIBDA снизился на 4% — до 25,1 млрд руб., а чистая прибыль — на 95%, до 112 млн руб. Падение показателей представитель «Ростелекома» объяснил увеличением расходов на наем высококвалифицированных сотрудников, в частности ИТ-специалистов, и прочих операционных расходов, связанных с вложениями в инфраструктурные проекты («умные» города, видеонаблюдение на дорогах и т.д.).

«Быстрее всего растут сегменты облачных сервисов, кибербезопасности, data-центров, а также «умных» цифровых сервисов для домохозяйств, бизнеса и государства», — приводятся в сообщении слова президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Результаты за четвертый квартал не учитывают финансовые показатели новых приобретений «Ростелекома», они будут отражены в отчете за первый квартал 2020 года, рассказал представитель оператора.

В конце 2019 года «Ростелеком» закрыл сделку по приобретению Dataline — поставщика услуг на рынке центров обработки данных, а в начале 2020 года подписал соглашение о консолидации со 100% акций «T2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).