В Белоруссии женщинам не старше 40 лет предоставят право бесплатного ЭКО

В Белоруссии замужним женщинам бесплатно предоставят одну попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Возможность сделать ЭКО бесплатно предоставят супружеским парам, в которых женщине не более 40 лет и у нее есть соответствующие медицинские показания. Это нововведение вступил в силу с 2021 года.

ЭКО является вспомогательной репродуктивной технологией, которою чаще всего используют при бесплодии женщины.

Указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» также предусматривает зачисление в качестве трудового стажа для начисления пенсии время, проведенное в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет. При этом женщина должна родить четверых детей. Ранее эта норма составляла 9 лет.