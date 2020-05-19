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Новости без коронавируса ,  
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В Белоруссии женщинам не старше 40 лет предоставят право бесплатного ЭКО

В Белоруссии замужним женщинам бесплатно предоставят одну попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Указ подписал президент страны Александр Лукашенко.

Возможность сделать ЭКО бесплатно предоставят супружеским парам, в которых женщине не более 40 лет и у нее есть соответствующие медицинские показания. Это нововведение вступил в силу с 2021 года.

ЭКО является вспомогательной репродуктивной технологией, которою чаще всего используют при бесплодии женщины.

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Указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» также предусматривает зачисление в качестве трудового стажа для начисления пенсии время, проведенное в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет. При этом женщина должна родить четверых детей. Ранее эта норма составляла 9 лет.

Помимо этого, согласно документу, с 1 сентября 2020 года период соцвыплат многодетным семьям увеличат до 12 месяцев, сейчас он составляет полгода.

Теги: Белоруссия, женщины, дети
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