Минздрав назвал бесплатные виды врачебной помощи

Министерство здравоохранения России рассказало, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно. Соответствующая памятка опубликована на сайте ведомства.

Согласно ей, россиянам должны бесплатно предоставлять первичную медико-санитарную помощь (оказывается фельдшерами, врачами-терапевтами, врачами-специалистами и другими), а также специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, которая включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний. Кроме того, гражданам оказывается высокотехнологичная медицинская помощь с применением новых методов лечения и скорая медицинская помощь при травмах, несчастных случаях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

В памятке уточняется, что граждане имеют право на бесплатную медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), химиотерапию злокачественных заболеваний и профилактические мероприятия, а также на диспансеризацию. Кроме того, должна бесплатно проводиться дородовая диагностика нарушений у ребенка, скрининг до пяти наследственных заболеваний и аудиологический скрининг у новорожденных.

10 декабря были обнародованы результаты опроса Общероссийского народного фронта, посвященного доступности медпомощи в России. Они показали, что почти четверть медицинских работников в 2018 году сталкивалась с неформальными распоряжениями руководства государственных поликлиник предлагать пациентам платные медицинские услуги. В отдельных регионах процент таких врачей оказался значительно выше. В частности, в Липецкой области такие указания в текущем году получили половина медработников, в Мурманской и Вологодской — около 40%.