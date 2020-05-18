Власти Псковской области ответили на слова врачей о нехватке респираторов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новосокольнический пост скорой помощи в Псковской области полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том числе для перевозки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили РБК в пресс-службе администрации региона.

В пресс-службе подчеркнули, что перевозкой пациентов с подозрением на COVID-19 данная станция не занимается. «Всех пациентов с коронавирусом и с подозрением на него должен перевозить Великолукский пост скорой помощи. А для перевозки обычных пациентов достаточно использовать маски, перчатки. При малейшей потребности дополнительные средства индивидуальной защиты направляются в Новосокольнический пост», — добавили в администрации.

В правительстве региона отметили, что за 2018–2019 годы Новосокольнической станции скорой помощи было передано 90 автомобилей, а в 2020 году — еще десять. «Этого количества вполне достаточно для нормального функционирования», — добавили в пресс-службе.

По данным администрации, ремонтные работы на подстанции запланированы в период с 2021 по 2023 год. «При возникновении аварийной ситуации средства будут выделены из областного бюджета», — заключили в правительстве.

РБК направил запросы в администрацию станции скорой помощи Новосокольнического района Псковской области и в пресс-службу регионального Минздрава.