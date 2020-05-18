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Власти Псковской области ответили на слова врачей о нехватке респираторов

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новосокольнический пост скорой помощи в Псковской области полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том числе для перевозки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили РБК в пресс-службе администрации региона.

В пресс-службе подчеркнули, что перевозкой пациентов с подозрением на COVID-19 данная станция не занимается. «Всех пациентов с коронавирусом и с подозрением на него должен перевозить Великолукский пост скорой помощи. А для перевозки обычных пациентов достаточно использовать маски, перчатки. При малейшей потребности дополнительные средства индивидуальной защиты направляются в Новосокольнический пост», — добавили в администрации.

В правительстве региона отметили, что за 2018–2019 годы Новосокольнической станции скорой помощи было передано 90 автомобилей, а в 2020 году — еще десять. «Этого количества вполне достаточно для нормального функционирования», — добавили в пресс-службе.

По данным администрации, ремонтные работы на подстанции запланированы в период с 2021 по 2023 год. «При возникновении аварийной ситуации средства будут выделены из областного бюджета», — заключили в правительстве.

РБК направил запросы в администрацию станции скорой помощи Новосокольнического района Псковской области и в пресс-службу регионального Минздрава.

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Ранее о жалобах сотрудников станции скорой помощи в Новосокольниках на нехватку средств индивидуальной защиты писало издание «Север.Реалии». По его информации, фельдшер данного поста рассказала о том, что у них есть всего пять респираторов и один защитный костюм, который медработники надевают, выезжая к пациентам с подтвержденным коронавирусом. Также фельдшер сообщила о том, что помещение станции скорой помощи находится в очень плохом состоянии. «Постоянно течет крыша, в полах дырки, везде плесень и сырость и очень холодно, нет горячей воды и интернета», — заявила она в разговоре с «Север.Реалии».

Позднее заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в своем Instagram назвал данную новость фейком. Остренко добавил, что недавно лично посещал данную станцию скорой помощи, но никто из медперсонала не сообщил ему о нехватке средств индивидуальной защиты. «Там были вопросы с выплатами зарплаты, но не со средствами индивидуальной защиты», — добавил он.

Теги: новости РБК, скорая помощь, Псковская область
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