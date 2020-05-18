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В Костромской области открыли дело об убийстве профессора из Москвы

Юрий Мантров
Юрий Мантров (Фото: lizaalert.org)

В Костромской области возбудили дело об убийстве из-за найденного в реке тела московского профессора, сообщается на сайте местной прокуратуры.

Труп был обнаружен в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута, расположенного вблизи деревни Сущево Костромского района, 11 апреля. По данным прокуратуры, в брюках погибшего мужчины находилась сумка с камнями.

В ходе проверки была установлена личность мужчины. Им оказался житель подмосковного города Люберцы 1966 года рождения, профессор Государственного университета управления, который разыскивался с 1 ноября 2019 года.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

О том, что 53-летнего профессора ГУУ Юрия Мантрова разыскивали с прошлого года, сообщалось на сайте поискового отряда «Лиза Алерт». Уточнялось, что он поехал на занятия в университет и не вернулся домой. В поисках пропавшего, которые проходили во Владимирской, Ивановской и Костромской областях, также участвовали студенты вуза. В середине апреля 2020 года розыскные работы были прекращены, Мантров найден погибшим, говорится на форуме «Лиза Алерт».

11 апреля на сайте следственного управления региона сообщалось об обнаружении возле берега Горьковского водохранилища тела мужчины. В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти выявлено не было. Предварительной причиной гибели мужчины называлось утопление.

Позднее «МК-Кострома» и KOSTROMA.TODAY писали, что родственники опознали тело мужчины, обнаруженное в реке. Оба издания называли имя сотрудника ГУУ Юрия Мантрова.

На сайте университета говорится, что Юрий Мантров имел степень кандидата исторических наук. Работал в вузе с 1998 года, преподавал историю мировых цивилизаций.

Теги: убийство, Костромская область
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