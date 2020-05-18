В Костромской области открыли дело об убийстве профессора из Москвы

Юрий Мантров (Фото: lizaalert.org)

В Костромской области возбудили дело об убийстве из-за найденного в реке тела московского профессора, сообщается на сайте местной прокуратуры.

Труп был обнаружен в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута, расположенного вблизи деревни Сущево Костромского района, 11 апреля. По данным прокуратуры, в брюках погибшего мужчины находилась сумка с камнями.

В ходе проверки была установлена личность мужчины. Им оказался житель подмосковного города Люберцы 1966 года рождения, профессор Государственного университета управления, который разыскивался с 1 ноября 2019 года.

О том, что 53-летнего профессора ГУУ Юрия Мантрова разыскивали с прошлого года, сообщалось на сайте поискового отряда «Лиза Алерт». Уточнялось, что он поехал на занятия в университет и не вернулся домой. В поисках пропавшего, которые проходили во Владимирской, Ивановской и Костромской областях, также участвовали студенты вуза. В середине апреля 2020 года розыскные работы были прекращены, Мантров найден погибшим, говорится на форуме «Лиза Алерт».