В подмосковных Химках в лесу у кладбища нашли тело младенца

В Химках в лесном массиве возле кладбища нашли тело младенца, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. По факту происшествия СК организовал проверку.

Младенца, завернутого в материю, обнаружили 30 апреля. На теле ребенка есть сильные гнилостные изменения, следователи предполагают, что мальчик умер около месяца назад.

Следователями были приняты меры к установлению матери ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В середине марта житель города Минусинска Красноярского края обнаружил на берегу реки Енисей тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет. По данному факту следователи организовали доследственную проверку.