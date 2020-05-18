В Воронеже волонтер продала продукты для малоимущих семей

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Девушка, помогавшая в работе волонтерскому центру «Единой России» в Воронежской области, продавала в социальных сетях продуктовые наборы для малоимущих семей. Об этом РБК сообщили в волонтерском центре.

По словам представителя центра, девушка не была «официальным волонтером центра». «У нас было направление — развоз продуктов малообеспеченным семьям, которые предоставили аграрии области. Мы написали в соцсетях, чтобы ребята, у которых есть личные автомобили, помогли нам с развозом. Эта девушка обратилась к нам, сказала, что она увидела в новостях, что если она присоединится к волонтерскому движению, то ей зачтут практику в университете», — пояснили РБК в волонтерском центре.

Однако 13 мая в сообществе «Мой и твой Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о продаже продуктов с фотографией продуктов из набора, предназначенного для малоимущих семей. «Мы тут же среагировали — нашли ее, выяснили, что она продавала продукты и в чатах своего района. Мы ее заставили извиниться, 14 мая она извинилась в пабликах, где подавала объявление, и привезла продукты к нам на логистический склад», — добавили в центре.

По словам представителя центра, за два дня девушка получила около 35 наборов, а после развоза продуктов у нее оставались семь, два из них она вернула на логистический склад.