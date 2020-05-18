В Сочи задержали убежавшего от полицейских во дворе обсерватора мужчину

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Жителя Иркутской области задержали на 15 суток за попытку сбежать из обсерватора в Сочи, сообщили РБК в пресс-службе городской администрации. Также нарушителя оштрафуют.

17 мая в паблике «ЧП Сочи» появилось видео, на котором видно, как мужчина в майке и шортах стоит возле здания. Полицейский что-то ему говорит, после чего мужчина начинает быстро убегать от сотрудника правоохранительных органов, делает круг по двору обсерватора, а затем забегает в здание. На видео также слышны аплодисменты и крики других пациентов.

В городской администрации уточнили, что 27-летний мужчина после прибытия в Сочи был направлен на 14-дневный карантин. «Нарушив действующие правила, он сбежал из пункта обсервации, не подчинился требованиям полицейских. За это грозит наказание сразу по двум статьям — 19.3 и 6.3 КоАП: неподчинение законным требованиям и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — сказал собеседник РБК.

В полиции Краснодарского края рекомендовали обратиться за комментарием в оперативный штаб.