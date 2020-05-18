В Сочи задержали убежавшего от полицейских во дворе обсерватора мужчину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 14:14
Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под карантин китайцах Общество, 16:28 Власти решили выплачивать страховку врачам с коронавирусом Общество, 16:26 Патриарх отстранил от управления епархиями РПЦ двух епископов Общество, 16:21 Видео дня: пингвины пришли в музей Канзас-Сити, чтобы развеять грусть Стиль, 16:14 Прораб на удаленке: пять трендов цифровизации на рынке недвижимости Экономика инноваций, 16:00  Попова сравнила заболеваемость COVID-19 в Дагестане и других регионах Общество, 15:58 Лучший защитник чемпионата Чехии перешел в нижегородское «Торпедо» Спорт, 15:58 В Воронеже волонтер продала продукты для малоимущих семей Общество, 15:52 Бизнес или гуманитарная инициатива: зачем Сбербанку вакцина от COVID-19 Quote, 15:47 В Сочи задержали убежавшего от полицейских во дворе обсерватора мужчину Общество, 15:37 Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды Бизнес, 15:37 «Выживать будет тяжело». Автодилеры просят, чтобы их открыли Авто, 15:35 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 15:33 Чемпионат Шотландии по футболу завершили досрочно из-за пандемии Спорт, 15:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Сочи задержали убежавшего от полицейских во дворе обсерватора мужчину

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Жителя Иркутской области задержали на 15 суток за попытку сбежать из обсерватора в Сочи, сообщили РБК в пресс-службе городской администрации. Также нарушителя оштрафуют.

17 мая в паблике «ЧП Сочи» появилось видео, на котором видно, как мужчина в майке и шортах стоит возле здания. Полицейский что-то ему говорит, после чего мужчина начинает быстро убегать от сотрудника правоохранительных органов, делает круг по двору обсерватора, а затем забегает в здание. На видео также слышны аплодисменты и крики других пациентов.

В городской администрации уточнили, что 27-летний мужчина после прибытия в Сочи был направлен на 14-дневный карантин. «Нарушив действующие правила, он сбежал из пункта обсервации, не подчинился требованиям полицейских. За это грозит наказание сразу по двум статьям — 19.3 и 6.3 КоАП: неподчинение законным требованиям и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — сказал собеседник РБК.

В полиции Краснодарского края рекомендовали обратиться за комментарием в оперативный штаб.

Ранее пациентка с коронавирусной инфекцией сбежала из инфекционной больницы № 2 в Сочи. Сейчас ее разыскивает полиция.

Теги: Сочи, Краснодарский край, полиция, коронавирус, карантин, новости РБК
Материалы по теме
В Сочи из больницы сбежала зараженная коронавирусом пациентка
Общество
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
Общество
В Петербурге мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter