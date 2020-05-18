Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 14:14
Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 15:33 В Минтруде объяснили порядок выплаты накопительной части пенсии Общество, 15:28 Входить осторожно: как создать и защитить свои личные границы Стиль, 15:25 Что сделала пандемия с рынком ОСАГО Pro, 15:18 Остановка блокчейна и потеря лидерства. Заменит ли биткоин пенсию Крипто, 15:08 Нижегородский СК начал проверку после обнаружения вакцин от гриппа в лесу Общество, 15:06 Путин подключил МЧС и Минобороны к борьбе с коронавирусом в Дагестане Общество, 15:04 Как раскрутить Instagram-аккаунт: 7 советов экспертов Стиль, 15:00 Десять бизнес-процессов, где работает искусственный интеллект РБК и Сколково, 14:59 Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома Общество, 14:56 ФАС с начала карантина увеличила число проверок по делам о картелях Бизнес, 14:50 Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня Общество, 14:47 Путин впервые пообщался по видеосвязи с отдельным регионом из-за COVID-19 Общество, 14:41 Число буровых вышек в США упало до исторического минимума Экономика, 14:37
Общество ,  
0 

Нижегородский СК начал проверку после обнаружения вакцин от гриппа в лесу

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Нижегородской области СК начал доследственную проверку из-за сообщений о том, что в лесу под городом Дзержинском обнаружены коробки с вакцинами от гриппа. Об этом сообщает региональное управление СК России.

«В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить, каким образом вакцины от гриппа могли оказаться в лесу, а лицам, допустившим халатное отношение к своим обязанностям, будет дана юридическая оценка», — говорится на сайте ведомства.

Накануне минздрав Нижегородской области начал расследование после обнаружения прохожими в лесу коробок с вакциной от гриппа. «Информация соответствует действительности, проводится проверка», — заявили РБК в пресс-службе правительства.

Заместитель губернатора Нижегородской области и исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил в Instagram, что минздрав Нижегородской области не давал поручений по утилизации вакцин таким образом. Он отметил, что тот, кто принял такое решение, «не осознал, что это может быть расценено как преступление».

Видео, на котором запечатлены коробки с лекарствами, было опубликовано 17 мая в группе «Типичный Нижний» в социальной сети «ВКонтакте». По словам нашедших медикаменты, вакцина рассчитана на период 2019–2020 годов.

Теги: вакцина от гриппа, Нижегородская область, лес, доследственная проверка
Материалы по теме
В Нижегородской области начали проверку после обнаружения вакцины в лесу
Общество
СК начал проверку на заводе — производителе загоревшихся аппаратов ИВЛ
Общество
Производитель вакцины от гриппа предупредил о задержке поставок в Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter