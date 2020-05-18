Нижегородский СК начал проверку после обнаружения вакцин от гриппа в лесу

Фото: Следственный комитет РФ

В Нижегородской области СК начал доследственную проверку из-за сообщений о том, что в лесу под городом Дзержинском обнаружены коробки с вакцинами от гриппа. Об этом сообщает региональное управление СК России.

«В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить, каким образом вакцины от гриппа могли оказаться в лесу, а лицам, допустившим халатное отношение к своим обязанностям, будет дана юридическая оценка», — говорится на сайте ведомства.

Накануне минздрав Нижегородской области начал расследование после обнаружения прохожими в лесу коробок с вакциной от гриппа. «Информация соответствует действительности, проводится проверка», — заявили РБК в пресс-службе правительства.

Заместитель губернатора Нижегородской области и исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил в Instagram, что минздрав Нижегородской области не давал поручений по утилизации вакцин таким образом. Он отметил, что тот, кто принял такое решение, «не осознал, что это может быть расценено как преступление».

Видео, на котором запечатлены коробки с лекарствами, было опубликовано 17 мая в группе «Типичный Нижний» в социальной сети «ВКонтакте». По словам нашедших медикаменты, вакцина рассчитана на период 2019–2020 годов.