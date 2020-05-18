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В Нижегородской области начали проверку после обнаружения вакцины в лесу

Минздрав Нижегородской области начал расследование после обнаружения прохожими в лесу коробок с вакциной от гриппа. Об этом сообщили РБК в правительстве Нижегородской области.

«Информация соответствует действительности, проводится проверка. На ситуацию оперативно отреагировал Давид Мелик-Гусейнов, заместитель губернатора Нижегородской области, исполняющий также обязанности министра здравоохранения региона», — сообщили в пресс-службе.

В региональном управлении Следственного комитета РБК посоветовали обратиться за информацией в полицию.

В пресс-службе регионального ГУ МВД РБК посоветовали обратиться за комментарием в Роспотребнадзор и Минздрав.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области РБК посоветовали обратиться за информацией в правительство.

РБК направил запрос в пресс-службу регионального Минздрава.

Заместитель губернатора Нижегородской области и исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил в Instagram, что информацию о ходе расследования он намерен довести до общественности. По замгубернатора, в региональном минздраве не давали поручений по утилизации вакцин таким образом. Он отметил, что такое решение было принято «кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено как преступление».

«По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда», — добавил чиновник.

17 мая в группе «Типичный Нижний» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлены коробки с медикаментами. Молодые люди, которые нашли коробки с лекарствами, в комментарии к видеозаписи рассказали, что речь идет вакцине «Совигрипп». По их словам, вакцина рассчитана на период 2019-2020 годов.

Теги: Нижегородская область, Минздрав, вакцина от гриппа, новости РБК
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