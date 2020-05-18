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В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

Фото: dorinspb / VK
Фото: dorinspb / VK

В Петербурге в результате столкновения трех автомобилей погибла женщина-пешеход, сообщили РБК в УГИБДД по Санкт-Петербургу.

По данным управления, авария произошла на пересечении Суворовского проспекта с 9-й Советской улицей. «В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 45 лет», — сказали в управлении Госавтоинспекции. Там добавили, что в момент происшествия с женщиной находились дети четырех и шести лет, они не пострадали.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре. Об этом также пишет 78.ru.

В феврале автобус сбил пожилую женщину на Большой Черкизовской улице в Москве, она умерла от полученных травм.

Теги: Петербург, ДТП, смерть, новости РБК
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