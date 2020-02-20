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Автобус насмерть сбил пожилую женщину на востоке Москвы

Фото: АГН «Москва»

Автобус сбил женщину на Большой Черкизовской улице в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного УГИБДД.

«В Москве в районе ул. Большой Черкизовской, д. 127 автобус совершил наезд на пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась», — сказал представитель управления. Обстоятельства случившегося выясняются.

В ноябре 2019 года автобус сбил женщину с ребенком на улице Академика Павлова в районе Кунцево. СМИ писали, что водитель автобуса высадил всех пассажиров на конечной остановке, но забыл поставить автобус на ручной тормоз и пошел осматривать салон. В этот момент рядом проходила женщина с ребенком, автобус наехал на нее.

Теги: новости РБК, ДТП, автобус, ВАО
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