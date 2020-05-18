Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирус

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Компания «ТестГен» ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрацию Росздравнадзора и запустила массовое производство собственного генетического теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано», куда входит «ТестГен».

Тест-система показывает наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях. В компании указали, что тест обладает высокой точностью — более 96%. Результаты исследования можно узнать через два часа.

Образцом для анализа является биоматериал, взятый со слизистой оболочки носо- или ротоглотки пациента, или мокрота из легких.

Специалисты компании «ТестГен» разработали тест-систему примерно за месяц. Первые партии уже готовы к отправке в регионы России. «Производственные мощности компании и наличие сертификации ГОСТ ISO 13485 позволяют нам производить на начальном этапе до 50 тыс. тестов в сутки, а в перспективе — до 2 млн в месяц», — заявил генеральный директор «ТестГена», кандидат медицинских наук Андрей Тороповский.