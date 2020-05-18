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Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирус

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Компания «ТестГен» ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрацию Росздравнадзора и запустила массовое производство собственного генетического теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано», куда входит «ТестГен».

Тест-система показывает наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях. В компании указали, что тест обладает высокой точностью — более 96%. Результаты исследования можно узнать через два часа.

Образцом для анализа является биоматериал, взятый со слизистой оболочки носо- или ротоглотки пациента, или мокрота из легких.

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Специалисты компании «ТестГен» разработали тест-систему примерно за месяц. Первые партии уже готовы к отправке в регионы России. «Производственные мощности компании и наличие сертификации ГОСТ ISO 13485 позволяют нам производить на начальном этапе до 50 тыс. тестов в сутки, а в перспективе — до 2 млн в месяц», — заявил генеральный директор «ТестГена», кандидат медицинских наук Андрей Тороповский.

По его словам, для выхода на зарубежный рынок компания готовится к получению европейского CE-сертификата (Conformité Européenne — «европейское соответствие»)» на тест-систему.

17 мая Роспотребнадзор сообщил, что в России провели более 6,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству нарастить объем тестирования населения на COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: коронавирус, тест, «Роснано»
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