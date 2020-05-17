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В России провели почти 7 млн исследований на COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России провели более 6,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По состоянию на 16.05.2020 проведено 6 916 088 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в отчете.

В ведомстве уточнили, что все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах страны обеспечены тест-системами для выявления коронавируса.

Сейчас под медицинским наблюдением по месту жительства остаются 262 666 человек, ранее прибывших из неблагополучных регионов.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объем тестирования россиян на коронавирусную инфекцию.

В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных. Так, 17 мая число новых случаев COVID-19 составило 9 709 человек. Всего в стране выявлено 281 752 случая коронавируса, 67 373 пациента выздоровели, 2631 умер.

Теги: Россия, исследование, коронавирус, Роспотребнадзор
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