В России провели почти 7 млн исследований на COVID-19
В России провели более 6,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«По состоянию на 16.05.2020 проведено 6 916 088 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в отчете.
В ведомстве уточнили, что все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах страны обеспечены тест-системами для выявления коронавируса.
Сейчас под медицинским наблюдением по месту жительства остаются 262 666 человек, ранее прибывших из неблагополучных регионов.