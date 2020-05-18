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Житель Камчатки получил условный срок за призывы к поджогу росгвардейцев

Житель Петропавловска-Камчатского получил условный срок за публичные призывы к насилию над сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ России.

Мужчина разместил в интернете сообщения с призывов сжигать сотрудников Росгвардии в июле 2019 года. В заявлении психолого-лингвистической экспертизы говорится, что в сообщениях обвиняемого содержится побуждение к насильственным действиям по мотиву ненависти и вражды против принадлежащих определенной социальной группе лиц.

За публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК России) обвиняемого приговорили к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком три года. Однако после рассмотрения апелляции испытательный срок осужденному сократили с трех до двух лет.

В ФСБ отметили, что ранее этого мужчину уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за убийство и сексуальное насилие над ребенком

В конце февраля президент России Владимир Путин выразил возмущение в связи с призывами к убийству сотрудников Росгвардии. По словам президента, с подобными заявлениями «не шутят».

«Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?» — говорил тогда президент.

Теги: Петропавловск-Камчатский, Росгвардия
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