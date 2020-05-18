Три человека пострадали при пожаре в общежитии на юге Москвы

Пожар произошел в общежитии на юге Москвы. В результате пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, в ночь на понедельник произошло на седьмом этаже общежития, расположенного по адресу: улица Чертановская, дом 43, корпус 2. Площадь возгорания составила 12 кв. метров, горели личные вещи и мебель.

Три человека смогли самостоятельно выбраться из квартиры, после чего они обратились за медицинской помощью, отметил собеседник агентства. В настоящее время пожар ликвидирован.

Накануне при тушении пожара в квартире на западе Москвы спасатели обнаружили тело убитой женщины. По данным источника ТАСС, погибшей является пожилая женщина. На ее теле имеются признаки насильственной смерти, добавил собеседник агентства.

