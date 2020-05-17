В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В многоэтажном доме при тушении квартиры обнаружен труп. На теле имеются признаки насильственной смерти», — заявил собеседник агентства, добавив, что погибшая — пожилая женщина. Квартира загорелась в результате поджога, совершенного для сокрытия преступления.

По данным «РЕН ТВ», возгорание произошло в доме № 7 по улице Заречной недалеко от Филевского парка. Огонь охватил площадь в 1,5 кв. м. Найденное сотрудниками МЧС тело принадлежит женщине 1946 года рождения.

Ранее 14 мая в многоквартирном доме на Фрунзенской набережной в столице произошел пожар в квартире на пятом этаже. Оттуда огонь по балконам добрался до шестого и седьмого этажей.