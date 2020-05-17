Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины Общество, 00:39 Во Франции остались недовольны решением Италии об открытии границ Политика, 00:26 Организаторы «Евровидения»назвали Роттердам городом конкурса в 2021 году Общество, 00:07 Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса Общество, 16 мая, 23:50 В Крыму с 18 мая возобновят движение электричек Общество, 16 мая, 23:46 ЦИК назвала ответственного за решение о дате голосования по Конституции Политика, 16 мая, 23:24 В Москве умер 71 пациент с коронавирусом Общество, 16 мая, 23:05 Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой Общество, 16 мая, 22:57 Италия с 3 июня отменит обязательный карантин для прибывающих из ЕС Общество, 16 мая, 22:46 Алюминий, кожа и экраны: как звучит новый футуристический Porsche РБК и Porsche, 16 мая, 22:39 Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России Общество, 16 мая, 22:23 Минобороны сообщило о заражении коронавирусом более 1,6 тыс. военных Общество, 16 мая, 22:12 Лидер ЦСКА по количеству передач подписал контракт со СКА Спорт, 16 мая, 22:11 ЦОДД предупредил москвичей о сильном ветре на выходных Общество, 16 мая, 21:59
Общество ,  
0 

В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В многоэтажном доме при тушении квартиры обнаружен труп. На теле имеются признаки насильственной смерти», — заявил собеседник агентства, добавив, что погибшая — пожилая женщина. Квартира загорелась в результате поджога, совершенного для сокрытия преступления.

По данным «РЕН ТВ», возгорание произошло в доме № 7 по улице Заречной недалеко от Филевского парка. Огонь охватил площадь в 1,5 кв. м. Найденное сотрудниками МЧС тело принадлежит женщине 1946 года рождения.

В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее 14 мая в многоквартирном доме на Фрунзенской набережной в столице произошел пожар в квартире на пятом этаже. Оттуда огонь по балконам добрался до шестого и седьмого этажей.

Позже в московском главке МЧС сообщили, что в результате происшествия погиб человек.

Теги: пожар, Москва, убийство
Материалы по теме
Москвичка заявила о пропаже украшений после пожара в Хамовниках
Общество
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
Общество
На юге Москвы произошел пожар на 22-м этаже жилого дома
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter