Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки

По его словам, в день поступало от 15 до 28 звонков. Он отметил, что из-за объяснения о том, что граждане звонят на личный номер телефона, «возмущение звонивших только возрастало».

Павлов сообщил, что спрашивал о том, где граждане взяли его номер. По его словам, они поясняли, что этот номер как телефон администрации Конаково им выдавал голосовой помощник «Алиса» компании «Яндекс». «Мои обращения к операторам «Яндекса», «отнять» у «Алисы» мой номер остались без ответа», — заявил бывший глава Твери и Конаково.

Впоследствии в ответ на вопросы о пропусках Павлов начал просить ссылаться на его номер, чтобы проехать в город. По его словам, некоторые звонили и благодарили его за помощь, из чего он сделал вывод, что люди попадали в Конаково с его устного разрешения. Он также рассказал, что ему звонил мужчина, представившийся инспектором городского отделения ГИБДД, и спросил, можно ли считать ссылку на этот номер разрешением на въезд в Конаково, на что Павлов ответил утвердительно.

Бывший глава Твери и Конаково отметил, что один из жителей позвонил ему и попросил разрешения установить три ларька для торговли овощами и фруктами. В ответ Павлов сказал, что не возражает, если ларьки не будут никому мешать.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В комментариях к посту на Facebook Павлову написал сотрудник службы поддержки «Яндекса», который попросил связаться с ним и направить ему номер телефона для проверки ситуации. В ответ Павлов рассказал, что «Алиса» уже не выдает его номер.

Tverigrad отмечает, что администрация Конаково провела проверку. Власти выяснили, что, когда Павлов был главой администрации в 2005 году, он указал свой номер как контактный телефон организации, что отразилось в выписке из ЕГРЮЛ. С 2012 года номер телефона организации в выписках из ЕГРЮЛ отсутствует. Так как в новых выписках телефон организации отсутствует, номер Павлова продолжат отображаться в интернет-агрегаторах как контактный телефон городской администрации. Власти города направили обращения агрегаторам, у которых были недостоверные сведения.

Помимо этого в администрации Конаково провели проверку соблюдения правил выдачи и использования пропусков, в ходе которой были опровергнуты нарушения, указанные в публикации Павлова.

РБК обратился за комментарием к Валерию Павлову. В пресс-службе компании «Яндекс» РБК рассказали, что на нескольких сайтах телефон бывшего главы Твери указан как телефон администрации Конаково. В компании отметили, что «Яндекс» не влияет на содержание этих сайтов, но показывает их в поисковой выдаче. Если есть возможность посмотреть разные источники, то голосовой помощник «Алиса» иногда выбирает, называет и цитирует один из ответов.

«В данной ситуации она ошиблась, озвучив источник с некорректной информацией, и мы это уже исправили — ответ «Алисы» больше не содержит мобильный телефон Валерия Павлова. Мы планируем научить «Алису» брать ответы на подобные вопросы только из проверенных источников», — сказали в пресс-службе.