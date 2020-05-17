Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки
Валерий Павлов
(Фото: Валерий Павлов / Facebook )
Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов сообщил, что его запись о том, что он выдавал пропуска в Конаково звонившим на его личный номер гражданам, не повлиял на действия служб городской администрации. Об этом пишет Tverigrad.
«Конечно же, никакого влияния на действия служб администрации Конакова по оформлению въездных пропусков в город мои разговоры по телефону с людьми не оказывали и оказывать не могли», — сказал он, отметив, что его публикация имела юмористический характер и отражала недоумение работой справочных служб «Яндекса».
Павлов написал в Facebook, что на его личный номер телефона звонили с просьбой оформить пропуск в Конаково, который ввели в связи с ситуацией с коронавирусом. По его словам, первые звонки начали поступать три или четыре месяца назад, и граждане интересовались, дозвонились ли они в администрацию Конаково. Павлов отметил, что заявлял им, что это частный номер, однако относился спокойно к этой ситуации, так как звонков было немного.
Однако впоследствии администрация Конаково ввела пропуска для въезда в город из-за распространения коронавируса. «Мой телефон разрывался от звонков возмущенных граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! Звонки были и днем и ночью!», — рассказал Павлов.
По его словам, в день поступало от 15 до 28 звонков. Он отметил, что из-за объяснения о том, что граждане звонят на личный номер телефона, «возмущение звонивших только возрастало».
Павлов сообщил, что спрашивал о том, где граждане взяли его номер. По его словам, они поясняли, что этот номер как телефон администрации Конаково им выдавал голосовой помощник «Алиса» компании «Яндекс». «Мои обращения к операторам «Яндекса», «отнять» у «Алисы» мой номер остались без ответа», — заявил бывший глава Твери и Конаково.
Впоследствии в ответ на вопросы о пропусках Павлов начал просить ссылаться на его номер, чтобы проехать в город. По его словам, некоторые звонили и благодарили его за помощь, из чего он сделал вывод, что люди попадали в Конаково с его устного разрешения. Он также рассказал, что ему звонил мужчина, представившийся инспектором городского отделения ГИБДД, и спросил, можно ли считать ссылку на этот номер разрешением на въезд в Конаково, на что Павлов ответил утвердительно.
Бывший глава Твери и Конаково отметил, что один из жителей позвонил ему и попросил разрешения установить три ларька для торговли овощами и фруктами. В ответ Павлов сказал, что не возражает, если ларьки не будут никому мешать.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
В комментариях к посту на Facebook Павлову написал сотрудник службы поддержки «Яндекса», который попросил связаться с ним и направить ему номер телефона для проверки ситуации. В ответ Павлов рассказал, что «Алиса» уже не выдает его номер.
Tverigrad отмечает, что администрация Конаково провела проверку. Власти выяснили, что, когда Павлов был главой администрации в 2005 году, он указал свой номер как контактный телефон организации, что отразилось в выписке из ЕГРЮЛ. С 2012 года номер телефона организации в выписках из ЕГРЮЛ отсутствует. Так как в новых выписках телефон организации отсутствует, номер Павлова продолжат отображаться в интернет-агрегаторах как контактный телефон городской администрации. Власти города направили обращения агрегаторам, у которых были недостоверные сведения.
Помимо этого в администрации Конаково провели проверку соблюдения правил выдачи и использования пропусков, в ходе которой были опровергнуты нарушения, указанные в публикации Павлова.
РБК обратился за комментарием к Валерию Павлову. В пресс-службе компании «Яндекс» РБК рассказали, что на нескольких сайтах телефон бывшего главы Твери указан как телефон администрации Конаково. В компании отметили, что «Яндекс» не влияет на содержание этих сайтов, но показывает их в поисковой выдаче. Если есть возможность посмотреть разные источники, то голосовой помощник «Алиса» иногда выбирает, называет и цитирует один из ответов.
«В данной ситуации она ошиблась, озвучив источник с некорректной информацией, и мы это уже исправили — ответ «Алисы» больше не содержит мобильный телефон Валерия Павлова. Мы планируем научить «Алису» брать ответы на подобные вопросы только из проверенных источников», — сказали в пресс-службе.