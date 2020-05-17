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В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник

Фото: caa.lv
Фото: caa.lv

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник, сообщается на сайте Агентства гражданской авиации страны. Его обнаружили 15 мая на верхушке дерева в лесу в Гаркалинском крае страны

После получения информации о местонахождении дрона представители агентства и владельца беспилотника прибыли на место происшествия. С дерева дрон достали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, а затем его передали агентству для расследования.

В Латвии из-за неуправляемого дрона приостановили полеты самолетов
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Фото: caa.lv

По данным с носителей, беспилотник приземлился 2 мая в 19:48 мск, траектория его полета уточняется. Агентство хочет выяснить, почему вышли из строя системы связи и навигации дрона, функция автоматической посадки.

В начале мая Агентство гражданской авиации Латвии сообщило, что потеряло контроль над беспилотником из-за отключения системы управления. В агентстве отмечали, что дрон весит 26 кг и движется со скоростью около 70 км/ч. Жителей страны, которые могли видеть летающий беспилотник, попросили сообщить о его местоположении в координационный центр.

Портал Delfi писал, что из-за потерявшегося дрона власти закрыли воздушное пространство аэропорта Риги и ограничили полеты гражданской авиации.

Теги: Латвия, беспилотник
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