В Латвии госагентство потеряло контроль над дроном весом 26 кг

Фото: caa.lv

Агентство гражданской авиации Латвии потеряло контроль над беспилотником из-за технического сбоя. Об этом сообщает само агентство.

Речь идет о дроне, размеры которого составляют 3,5х5,5 м, а вес — 26 кг, говорится в сообщении. Он движется со скоростью около 70 км/ч, отметили в госагентстве.

По данным ведомства, система управления дрона отключилась по техническим причинам накануне, 2 мая. «Высота полета беспилотника может быть выше 200 м», — сообщили в госагентстве. Его топлива должно хватить примерно на 90 часов.

Всех жителей республики, которые заметят летающий дрон, попросили немедленно сообщить в координационный центр.

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