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Пандемия коронавируса ,  
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В Северной Осетии родился зараженный коронавирусом ребенок

Фото: Hannah McKay / Getty Images
Фото: Hannah McKay / Getty Images

В Северной Осетии родился ребенок, зараженный коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

В пресс-службе рассказали, что мать и новорожденный уже выздоровели. В министерстве отметили, что ребенок родился 17 апреля. Коронавирус у матери выявили на поздних сроках беременности, ее поместили в родильное отделение Преображенской районной больницы.

«У нее болезнь протекала в легкой форме, практически не было никаких симптомов, вся беременность проходила нормально, планово», — сообщили в ведомстве.

В Осетии рост числа зараженных коронавирусом связали с недавним митингом
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По данным министерства, у новорожденного не было симптомов заболевания, однако анализы подтвердили наличие коронавируса. После родов мать и ребенка перевели в детскую больницу во Владикавказе, где они пробыли под наблюдением пять дней, так как это был первый подобный случай заражения в регионе.

Сейчас женщина и ребенок находятся дома, они в удовлетворительном состоянии, а тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

РБК направил запрос в пресс-службу минздрава Северной Осетии.

В регионе выявили 2090 случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли и 1041 выздоровел. Лечение продолжают 1034 пациента.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Северная Осетия, коронавирус, ребенок
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