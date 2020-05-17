В Северной Осетии родился зараженный коронавирусом ребенок

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В Северной Осетии родился ребенок, зараженный коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

В пресс-службе рассказали, что мать и новорожденный уже выздоровели. В министерстве отметили, что ребенок родился 17 апреля. Коронавирус у матери выявили на поздних сроках беременности, ее поместили в родильное отделение Преображенской районной больницы.

«У нее болезнь протекала в легкой форме, практически не было никаких симптомов, вся беременность проходила нормально, планово», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, у новорожденного не было симптомов заболевания, однако анализы подтвердили наличие коронавируса. После родов мать и ребенка перевели в детскую больницу во Владикавказе, где они пробыли под наблюдением пять дней, так как это был первый подобный случай заражения в регионе.