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Власти Подмосковья отложили открытие строительных рынков до 25 мая

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отложил как минимум на неделю возобновление работы магазинов и рынков, продающих строительные и отделочные материалы, — теперь они откроются не ранее 25 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«В абзаце третьем пункта 13 слова «18 мая» заменить словами «25 мая», — говорится в поправках к постановлению о введении в Подмосковье режима повышенной готовности.

В изначальной версии документа говорилось, что магазины и рынки, реализующие товары для сада, строительные и отделочные материалы, начнут работать не ранее 18 мая.

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Андрей Воробьев

Ранее Воробьев объявил, что с 18 мая в Московской области возобновятся работы по бюджетному, жилому и коммерческому строительству, работы на объектах ЖКХ, а также откроются промышленные предприятия.

По его словам, в этих отраслях нет посетителей и можно ограничить близкий контакт между сотрудниками. Тем не менее при возобновлении работы должны соблюдаться все санитарные правила. Он добавил, что торговля непродовольственными товарами пока останется в онлайн-формате.

Теги: Московская область, работа, рынки
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