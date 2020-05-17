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На голубой ветке метро прервалось движение из-за упавшего на пути дерева

Фото: MetroOperativno / Twitter
Фото: MetroOperativno / Twitter

На пути между станциями «Пионерская» и «Кунцевская» голубой ветки московского метро упало дерево. Об этом сообщила пресс-службы Московского метрополитена в Twitter.

«Пассажирам угрозы нет, движение поездов на участке временно приостановлено», — отметили в пресс-службе, добавив, что людей довезли до ближайших станций.

Службы начали восстанавливать движение на участке, но пассажирам рекомендовали пользоваться станциями синей ветки.

По данным Гидрометцентра, в Москве и области 17 мая порывы ветра могут достигать 11 м/с.

Это не первый раз, когда деревья падали на пути московского метрополитена. Так, в июне 2019 года дерево упало на участок между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» Филевской линии.

Теги: Москва, метро, дерево, приостановка движения
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