В России выросли продажи противовирусных препаратов за три месяца

В первом квартале текущего года продажи противовирусных препаратов в России выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

В течение трех месяцев, с января по март текущего года, в российских аптеках было продано 38,4 млн упаковок противовирусных лекарств. В прошлом году за этот период россияне купили 31,7 млн упаковок.

Общая стоимость проданных противовирусных препаратов за первый квартал текущего года составила 14,6 млрд руб. За аналогичный период прошлого года россияне приобрели такие препараты на 11 млрд руб.

В марте россияне чаще всего покупали лекарства для лечения заболеваний нервной системы, согласно данным DSM Group. Доля продаж таких препаратов составила 16,1% от общего объема продаж лекарств. Вторыми по популярности стали лекарства против заболеваний респираторной системы (15,5%), а третье место заняли средства для пищеварительного тракта и обмена веществ (15,2%).