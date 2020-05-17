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Эксперт оценил влияние закаливания на вероятность заражения коронавирусом

Закаливание в целом повышает иммунные возможности организма, но полностью защитить от заражения коронавирусом не сможет. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев «Российской газете».

«Конечно, закаливание повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определенных ситуациях этого недостаточно», — сказал Лебедев.

По его словам, заражение COVID-19 практически неизбежно, если вирусная доза, попавшая в организм, достаточно высока. При этом эпидемиолог признал, что моржевание значительно уменьшает тяжесть и продолжительность болезней, снижает риск осложнений.

Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом на улице
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Ранее 16 мая Лебедев заявил, что заразиться коронавирусом на улице невозможно, так как он живет в организме человека.

«Попав в окружающую среду, вирус обречен, он разрушается и теряет инфекционную активность», — сказал эксперт.

По его словам, даже когда больной человек кашляет или чихает на улице, то риск заразиться от него очень мал, поскольку концентрация вируса в воздухе очень быстро падает. Лебедев пояснил, что если человек пройдет через такое облако капель от «коронавирусного» больного на улице, то из-за низкой дозы, скорее всего, не заразится.

В начале мая ученые из Корнеллского университета в США пришли к выводу, что высокая контагиозность коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, обусловлена сочетанием в нем геномов разных по свойств вирусов.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, заражение
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