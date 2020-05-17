Эксперт оценил влияние закаливания на вероятность заражения коронавирусом

Закаливание в целом повышает иммунные возможности организма, но полностью защитить от заражения коронавирусом не сможет. Об этом заявил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев «Российской газете».

«Конечно, закаливание повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определенных ситуациях этого недостаточно», — сказал Лебедев.

По его словам, заражение COVID-19 практически неизбежно, если вирусная доза, попавшая в организм, достаточно высока. При этом эпидемиолог признал, что моржевание значительно уменьшает тяжесть и продолжительность болезней, снижает риск осложнений.

Ранее 16 мая Лебедев заявил, что заразиться коронавирусом на улице невозможно, так как он живет в организме человека.