В Хьюстоне произошел взрыв

В здании на северо-западе Хьюстона штата Техас (США) произошел взрыв. Об этом сообщила в Twitter полиция города.

ЧП произошло в помещении по адресу 4500 Джесснер-роуд. «Патрульные перекрыли улицы в районе инцидента», — говорится в сообщении полиции.

В пожарной охране Хьюстона добавили, что в результате происшествия госпитализирован один пострадавший.

Канал ABC сообщает, что инцидент произошел около 4:30 (13:30 мск) по местному времени на заводе Watson Grinding. По данным канала, владелец компании Watson Grinding сообщил, что причиной инцидента предположительно стал взрыв пропилена. По его словам, два человека получили не угрожающие жизни травмы.

Летом в торговом центре города Колумбия штата Мэриленд (США) произошел взрыв газа, в результате чего оказалась разрушена часть здания, однако никто не пострадал. На парковке центра зафиксировали утечку газа, и за час до взрыва на место прибыли сотрудники оперативных служб.