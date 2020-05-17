Дочка «Ростеха» создала материал для зимней маскировки военной техники

«Росэлектроника», входящая в госкорпорацию «Ростех», создала радиопоглощающий материал, который значительно увеличивает маскировку техники в снежной местности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый материал разработан на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом. Он позволяет снизить дальность обнаружения замаскированной техники радиолокационными станциями и авиационными системами в 3,5-4 раза.

Материал поглощает 99,5% электромагнитного излучения радара, что не позволяет распознать замаскированный объект.

В «Росэлектронике» отметили, что материал устойчив к низким температурам и другим климатическим воздействиям. «В данный момент предприятие-разработчик — ЦКБ РМ (входит в «Росэлектронику») — готово к серийному производству нового материала, уже выпущена опытная партия», — сообщили в компании.