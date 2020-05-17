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Дочка «Ростеха» создала материал для зимней маскировки военной техники

«Росэлектроника», входящая в госкорпорацию «Ростех», создала радиопоглощающий материал, который значительно увеличивает маскировку техники в снежной местности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый материал разработан на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом. Он позволяет снизить дальность обнаружения замаскированной техники радиолокационными станциями и авиационными системами в 3,5-4 раза.

Материал поглощает 99,5% электромагнитного излучения радара, что не позволяет распознать замаскированный объект.

В аэропорту Краснодара испытали систему противодействия беспилотникам
Общество
Система противодействия гражданским беспилотникам&nbsp;&laquo;Атака&nbsp;&mdash; DBS&raquo;

В «Росэлектронике» отметили, что материал устойчив к низким температурам и другим климатическим воздействиям. «В данный момент предприятие-разработчик — ЦКБ РМ (входит в «Росэлектронику») — готово к серийному производству нового материала, уже выпущена опытная партия», — сообщили в компании.

Осенью 2019 года в аэропорту Краснодара был успешно протестирован созданный «Росэлектроникой» комплекс противодействия гражданским беспилотникам.

Система «Атака — DBS» обнаруживает беспилотник на расстоянии 1,5 км, блокирует его канал связи и навигации. После этого дрон возвращался в место старта.

Теги: «Росэлектроника», военная техника
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