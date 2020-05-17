Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом в магазине, необходимо посещать торговые точки исключительно в масках и перчатках, а все купленные продукты и товары по возвращению домой мыть и перекладывать в чистую посуду. Об этом рассказал URA.ru вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

По его словам, после отмены карантинных мер в России, шанс подхватить заболевание в магазине от других покупателей или продавцов станет куда выше, чем вероятность заразиться от продуктов.

«Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала», — сообщил Зуев.

Он напомнил, что все товары, которые продаются без упаковки — фрукты, овощи — следует обрабатывать. Желательно обработать их мылом и залить горячей водой на некоторое время.