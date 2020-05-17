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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом в магазине, необходимо посещать торговые точки исключительно в масках и перчатках, а все купленные продукты и товары по возвращению домой мыть и перекладывать в чистую посуду. Об этом рассказал URA.ru вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

По его словам, после отмены карантинных мер в России, шанс подхватить заболевание в магазине от других покупателей или продавцов станет куда выше, чем вероятность заразиться от продуктов.

«Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала», — сообщил Зуев.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Он напомнил, что все товары, которые продаются без упаковки — фрукты, овощи — следует обрабатывать. Желательно обработать их мылом и залить горячей водой на некоторое время.

Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.

Заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко посоветовала не обрабатывать продукты хлорсодержащими средствами — их лучше использовать для дезинфекции поверхностей, дверных ручек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, магазин, продукты
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