В РАН назвали лучшие средства для обработки продуктов от коронавируса

Для дезинфекции продуктов, принесенных домой из супермаркетов или с рынка, лучше всего использовать спиртосодержащие средства. Об этом «РИА Новости» сообщила заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.

Она предостерегла граждан от обработки продуктовых покупок средствами на основе хлора.

«Лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта. Понятно, что хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем. Это достаточно опасно», — сказала Поддубко.

Использовать средства на основе хлора следует для дезинфекции поверхностей, дверных ручек. Через полчаса средство нужно убрать.