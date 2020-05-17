В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Непале зарегистрирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
В субботу вечером ведомство сообщило, что по дороге в университетскую больницу Дулихель в Катманду умерла женщина, находившаяся в послеродовом периоде.
«Детальное расследование и серия тестов показывают, что это первая смерть от COVID-19 в стране», — заявил представитель Минздрава Кумар Адхикари.
По его словам, 29-летняя женщина 6 мая родила ребенка. Ее состояние было нормальным, и на следующий день ее выписали из клиники, она вернулась в родную деревню.
После возвращения домой женщина сообщила о лихорадке и затрудненном дыхании. Ее начали лечить в местном медицинском центре, но после ухудшения состояния 14 мая направили в больницу Дулихель, врачи которой зафиксировали смерть пациентки по прибытию.
По данным американского университета Джона Хопкинса, в Непале к 16 мая был подтвержден 281 случай заражения коронавирусом. 36 пациентов вылечились об заболевания.